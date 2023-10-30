Психолог объяснила, как детская ревность проявляется у взрослых Психолог Наумова: детская ревность часто приводит к мести у взрослых

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Детская ревность часто переходит во взрослую жизнь и человек продолжает чувствовать злость к близким людям, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, подобное чувство может привести к мести.

Ревность — тяжелое отравляющее чувство, портящее отношения. Оно способствует тому, что человек долго злится, в дальнейшим вынашивает план мести. Иногда бывает, что все заходит настолько далеко, что ревность к брату или сестре остается во взрослом возрасте, и они друг с другом не общаются. Тут идет ревность именно из-за сложности взаимоотношений с родителями, — сказала Наумова.

Специалист отметила, что с каждым ребенком важно проводить хотя бы час в день. За это время в зависимости от возраста нужно устраивать активности, важно отключать телефон и ни с кем другим не взаимодействовать, только с ребенком, и быть с ним на одной волне. Если родители дают ребенку ощущение ценности, ревность не наступает, и она не отравляет жизнь ребенку, подытожила психолог.

Ранее Наумова рассказала, что ребенок испытывает ревность, когда недополучает от родителей любви, принятия, внимания, тепла, симпатии, а также тактильной и эмоциональной близости, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, в таких случаях обычно дети чувствуют себя ненужными.