Психолог назвала страшные последствия слишком строгого воспитания ребенка Психолог Наумова: из-за строгого воспитания родителей дети становятся невротиками

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Чрезмерная строгость и деспотизм родителей при воспитании ребенка приведет к тому, что в сознательном возрасте он будет бояться их ослушаться и станет подстраиваться под других людей, заявила NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, такие дети обычно вырастают невротиками.

Там, где имеется чрезмерная строгость, деспотизм, такой ребенок боится родителей, боится их ослушаться, обманывает их, потому что иначе боится страшных последствий. Тогда ребенок вырастет невротиком. Он будет подстраиваться под других людей, будет искать работодателя со схожими чертами, вторую половинку тоже будет выбирать по такому же принципу, — отметила Наумова.

Психолог добавила, что в осознанном возрасте такие люди либо кем-то управляют, либо, наоборот, попадают под сильное влияние других.

Такой ребенок привыкнет к системе, что либо он кем-то управляет, либо им управляют. Если почувствует от кого-то слабину, будет действовать как контролер или надзиратель, или сам будет в позиции жертвы. Поэтому важно не перегибать палку при воспитании ребенка и сохранять право ребенка на отстаивание своей точки зрения, — подчеркнула Наумова.

Ранее психолог заявила, что строгость является неплохим качеством для каждого родителя, потому что ребенку необходимо соблюдать рамки и понимать все границы дозволенного в семье, но при этом важно иметь справедливое отношение к детям. Наумова отметила, что к воспитанию ребенка важно подходить с умеренной строгостью.