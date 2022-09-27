Психолог назвала признаки асоциального поведения у детей Психолог Макухина: признаками асоциального поведения детей являются вспыльчивость и драки

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Вспыльчивость, стойкое открытое сопротивление и склонность к самоповреждению являются признаками асоциального поведения у ребенка, сообщила детский психолог Мария Макухина. В беседе с Lenta.ru специалист также отнесла школьные прогулы и снижение успеваемости к проявлению девиации, которая в более зрелом возрасте может перерасти в интерес к нахождению в рискованных и опасных ситуациях.

Драки, толчки, насмешки, угрозы, распространение слухов, травля в интернете — эти признаки должны насторожить родителей. Их ни в коем случае нельзя игнорировать в надежде, что «само пройдет». Также стоит обратить внимание на проявление враждебности или намеренного игнорирования по отношению к кому-то, острые конфликты с важными для ребенка людьми, резкое изменение уклада жизни, — добавила Махурина.

По мнению психолога, одними из самых тяжелых и опасных проявлений асоциального поведения являются склонность к самоповреждениям и суициду. Они могут возникнуть у старших подростков, поэтому специалист рекомендует обращать внимание на то, чем интересуется ребенок, какое у него настроение и имеет ли он безразличие к учебе и увлечениям.

Студенческая команда Воронежского государственного технического университета ранее разработала систему, которая позволит определить людей с нестабильным эмоциональным или психическим состоянием по их походке и жестам. Также данная методика поможет распознать россиян, которым необходимо незамедлительно оказать медицинскую помощь.