Психолог назвала причину, почему тревожные люди покупают онлайн-курсы Психолог Журавлева: тревожные люди ожидают быстрого результата от онлайн-курсов

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Тревожные люди чаще покупают онлайн-курсы из-за того, что ожидают от них быстрого результата, рассказала НСН психолог Яна Журавлева. По ее словам, такие курсы обычно предлагают приумножить свое состояние.

Тревожность заглушается покупкой — у человека ощущение, что он купил не курс, а результат. Проще всего побудить купить в сегменте низкого чека. В Москве человеку просто расстаться с суммой до пяти тысяч, он даже не заметит, куда делись деньги, — объяснила психолог.

Эксперт отметила, что по статистике онлайн-курсы покупают чаще мужчины, чем женщины. Обычно их приобретают именно тревожные люди, поскольку, не закончив одно обучение, они приступают к другому. Кроме того, они быстрее и проще принимают решение о покупке таких курсов.

Ранее эксперт образования Анна Самокатова предупредила, что не стоит брать IT-курсы онлайн с нуля. Эксперт подчеркнула, что за счет растущей популярности данное направление начинает приносить меньше дохода: появляется большое количество выпускников онлайн-школ в сегменте «джуниор».

До этого эксперт ЦБ Рима Стрелкова рассказала, что мошенники создают в образовательной интернет-среде различные онлайн-курсы, в основе которых лежит принцип финансовой пирамиды. По ее словам, главной целью аферистов является заманить человека, после чего с его же помощью привлечь еще больше жертв.