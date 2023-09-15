Психолог назвала печальные последствия сверхнагрузок для школьника Психолог Наумова: школьники становятся нервозными при сверхнагрузках

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Родители часто нагружают детей дополнительными нагрузками помимо учебы в школе, что может привести к печальным последствиям для здоровья, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, в таких случаях это заканчивается повышенной возбудимостью, раздражительностью, нервозностью и повторяющимися истериками.

Иногда родители сильно нагружают ребят, и они начинают плохо себя чувствовать: начинается повышенная возбудимость, раздражительность, нервозность, истерики и другие неприятные моменты, которые показывают, что ребенку плохо и он устает. Старшеклассники могут открыто об этом сообщить, в отличие от учеников младших классов, — рассказала Наумова.

Она отметила, что при появлении подобных признаков нужно снизить нагрузку на школьника. Если дети устают от дополнительных кружков, необходимо от чего-то отказаться, при этом учитывая интересы ребенка.

Ранее Наумова рассказала, что подросткам и старшеклассникам, помимо занятий в школе, следует посещать не более четырех дополнительных секций в неделю. По ее словам, в таком случае ребята не будут ощущать сверхнагрузки. Психолог напомнила, что при выборе кружков важно учитывать желания и интересы подростков.