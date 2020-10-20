Психолог назвала критический возраст мужчины для вступления в брак

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Создание семьи — особенное событие в жизни любого мужчины. Однако не каждый возраст является для этого подходящим. Об особенностях вступления в брак мужчин до 40 лет и старше рассказала психолог Наталья Панфилова.

Специалист отмечает, что холостяки, перевалившие за 40 лет, женятся редко. По её словам, в этом возрасте мужчины уже не готовы к серьёзным экспериментам и жизненным переменам, даже если находятся в отношениях.

К этому возрасту у человека уже появились привычки, от которых ему сложно избавиться, и он не стремится от них избавиться. Если женщина согласна вписаться в жизнь этого мужчины, то он будет с ней жить вместе, но не факт, что женится, — приводит слова Панфиловой радио Sputnik.

По мнению психолога, мужчины до 35 лет спокойнее воспринимают жизненные ошибки в уверенности, что есть возможность их исправить. Однако чем старше они становятся, тем осторожнее принимают важные решения — они начинают бояться серьёзных шагов и не хотят менять устоявшийся образ жизни.

Немаловажен тот факт, что и женщинам мужчина в возрасте редко бывает интересен. Панфилова замечает, что к тем же годам женщины, как правило, тоже имеют свои обязательства и привычки. Кроме того, многие из них подходят к 40-летнему рубежу, уже имея опыт супружеских отношений, часто у них есть дети.

Что же касается молодых девушек, они могут увлекаться возрастными мужчинами. Но когда они пытаются подстраиваться под человека, который, в свою очередь, не хочет куда-то двигаться, то интерес теряется.

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