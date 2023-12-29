Психолог назвала худшую фразу после секса, из-за которой расстаются Психолог Миллер: худшей фразой в отношениях является «бывало и лучше»

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Худшей фразой после секса, из-за которой можно и расстаться, является «бывало и лучше», рассказала NEWS.ru психолог Александра Миллер. По ее словам, также недопустимо называть вторую половинку чужим именем.

Первое — не произносите имя другого человека. Шучу, конечно. Здесь нет панацеи. Кто-то любит фразы жестче, кто-то — нежнее, кто-то настолько трепетно относится к словам, что не знаешь, что и говорить. Конечно, нельзя говорить: «Бывало и лучше». Это неадекватные вещи. Никаких колкостей. Пишут, что якобы мужчины любят стерв, которое топчутся на их самолюбии... Это не так, — добавила Миллер.

Собеседница подчеркнула, что «сейчас повсеместно женщины обращают внимание даже не на финансовое состояние мужчин, а на их способность поддержать, насколько он чуткий, чувственный». Она отметила, что различные колкости могут привести к разрыву.

После секса у вас только-только выработался окситоцин, организм ликует, все супер, а вы — «бывало и получше», и сразу добавили кортизола и расстались. Я не советую такие колкости, — подытожила Миллер.

Ранее Миллер заявила, что активная половая жизнь помогает снизить риск развития рака. По словам врача, сексуальная активность также повышает иммунитет и улучшает настроение.