Психолог назвал возможный диагноз маньяка, который убил 60-летнюю женщину Психолог Кудряшов: убивший 60-летнюю женщину может быть психопатом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Маньяк, который убил 60-летнюю москвичку, может быть психопатом, у которого есть нарушения мозга, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» клинический психолог Дмитрий Кудряшов. По его словам, такие отклонения возникают либо из-за травм в раннем детстве, либо из-за генетических проблем.

В этом случае, скорее всего, мы видим истинную психопатию. Преступник — рецидивист, уже совершал жестокие убийства, провел много лет в тюрьме, хладнокровен и аккуратен. Истинная психопатия — следствие нарушения мозга на механическом уровне из-за генетической поломки или травм в очень раннем детстве, — объяснил специалист.

Психолог отметил, что нарушение мозга у психопатов происходит именно на механическом, а не психологическом уровне. Также такие люди не воспринимают чувства других, поскольку не обладают симпатией и у них отсутствует чувство страха, которое могло бы их сдерживать от потенциально опасных действий для себя и окружающих.

Кудряшов добавил, что, если следователи будут выяснять подробности детства этого маньяка, они, вероятнее всего, узнают, что в раннем возрасте он, например, вскрывал тела животных. В детской психиатрии часто встречаются подобные случаи, однако такое заболевание никак не вылечить.

Ранее стало известно, что опытный маньяк познакомился с жительницей Москвы в приложении, после чего убил женщину и закопал ее тело. Преступление раскрыли только спустя полгода. При этом убитая была замужем, супруг разрешил ей отношения с будущим убийцей, поскольку сам он постоянно находился на работе.