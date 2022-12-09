Психолог назвал способы справиться с тревогой без лекарств Психолог Мушинский посоветовал для борьбы с тревожными мыслями вести дневник

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Чтобы справиться с тревогой без помощи лекарств, в первую очередь следует найти ее причину, в чем может помочь ведение дневника, рассказал РИАМО клинический психолог Петр Мушинский. По его словам, остановить поток тревожных мыслей может помочь диафрагмальное дыхание, при котором после медленного глубокого вдоха нужно задержать дыхание на несколько секунд и затем выдохнуть. Также эксперт посоветовал практиковать осознанность во время приступов тревоги — вести разговор с самим собой о причинах тревоги, ее оправданности и способах повлиять на ситуацию.

Представьте самое плохое, что случится с вами, если произойдет ситуация, вызывающая беспокойство. Спросите себя, можете ли вы повлиять на эти события, какова вероятность наступления негативных последствий? Разберите тревожащую ситуацию по кирпичикам и по возможности подготовьтесь к разным вариантам ее развития, — пояснил Мушинский.

Психолог посоветовал противостоять тревоге с помощью позитивного мышления, так как из-за нее мысли начинают носить упаднический и негативный характер. Также специалист призвал не забывать о своем теле: поддерживать физическую активность, соблюдать режим и правильно питаться.

Если перечисленные способы вам не помогли, это значит, что тревога может быть патологической. В таком случае нормализовать ваше эмоциональное состояние помогут специалисты по ментальному здоровью, — добавил Мушинский.

Психотерапевт Виктор Нурдаев ранее рассказал, что во время паники человек рисует будущее в негативном свете, поэтому для того, чтобы преодолеть ее, нужно осознать себя в настоящем, в этом может помочь ряд специальных упражнений. Так, например, помочь справиться с тревогой может анализ телесных ощущений. Для этого можно «сканировать» тело от его нижних частей к верхним или следить за своим дыханием, отметил специалист. Нурдаев также рекомендует написать причины, почему будущее должно быть именно таким негативным, каким рисует его встревоженное сознание, и дать им объективную оценку.