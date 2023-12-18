Психолог дал совет, как разнообразить отдых в новогодние праздники Психолог Довгалюк: в праздники стоит попробовать нетипичный для себя отдых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы разнообразить отдых в новогодние праздники, стоит попробовать нетипичный для себя вид деятельности, посоветовал психолог Дмитрий Довгалюк. В разговоре с «Москвой 24» специалист отметил, что любителям активного отдыха стоит попытаться провести время дома, а приверженцам спокойного времяпрепровождения могут подойти долгие прогулки.

На противоположные варианты нас часто подталкивают внешние обстоятельства. Например, партнер или дети просят остаться дома перед телевизором, хотя вам больше по душе спорт. Или друзья предлагают активности, а вам хочется остаться дома, — пояснил психолог.

При этом важно переключаться и не думать о рабочих процессах. Довгалюк советует потратить энергию на общение с семьей, хобби или путешествия. Важно полностью погружаться в процесс и не отвлекаться на внешние факторы. Тем, кто не может в праздники справиться со стрессом из-за предстоящего выхода на работу, психолог посоветовал пытаться мыслить позитивно. Так, стоит думать об интересных карьерных задачах и скорой встрече с коллегами.

Психолог Иляна Копылова ранее посоветовала ставить реалистичные цели в преддверии Нового года, чтобы не столкнуться со стрессами и эмоциональным выгоранием. По ее словам, те задачи, которые нельзя выполнить за 10 дней, лучше оставить на следующий год.