«Больше боюсь чиновников»: психиатр о влиянии санкций на медицину Психиатр Шуров заявил, что российская бюрократия вредит медицине больше санкций

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Бюрократия в области здравоохранения больше влияет на медицинскую отрасль, чем западные санкции, заявил NEWS.ru врач-психиатр Василий Шуров. По его словам, рестрикции внесли коррективы в работу этой сферы: одни препараты ушли с рынка, другие появились. Но больше риска для здоровья населения принес перевод популярных в психиатрии лекарств в разряд строго рецептурных, считает он.

Я, если честно, больше боюсь наших чиновников, чем санкций. Они, например, сделали феназепам строго учетным. Зачем? Он людям панические атаки купирует, алкоголикам позволяет белой горячки избежать. А сейчас у меня каждая ампула феназепама на карандаше, как будто я героином торгую в клинике. Поэтому я санкций не боюсь, я наших чиновников боюсь, — сказал Василий Шуров.

Тем не менее препаратов для лечения психических расстройств на российском рынке вполне достаточно, добавил врач.

Ранее врач-психиатр, доктор медицинских наук Жанна Гарданова рассказала, как распознать депрессию. По ее словам, одним из основных признаков этого заболевания является постоянное чувство грусти и подавленности без конкретной на то причины. Кроме того, к симптомам депрессии относятся апатия, потеря интереса к хобби, отстранение от близких и друзей, уточнила Жанна Гарданова.