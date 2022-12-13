Психиатр объяснила, как избежать драки с пьяным человеком на улице Психиатр Николаева посоветовала не отвечать на оскорбления пьяных прохожих на улице

Фото: shutterstock

Пьяных прохожих на улице лучше обходить стороной, а если одного или компанию нетрезвых граждан миновать нельзя, то лучше игнорировать «смешки, свист и оскорбления» в свой адрес, рассказала NEWS.ru психиатр Елена Николаева. Эксперт объяснила, что в подобном состоянии человек ведет себя непредсказуемо и словесный конфликт угрожает перерасти в драку с летальным исходом.

Если пьяную компанию или местного пьяницу обойти нельзя, игнорируйте смешки, свист и оскорбления. Это не тот случай, когда обидчику надо врезать. Вы имеете дело с невменяемым человеком. Одурманивающее вещество не имеет значения. Слова свои они не контролируют, координация нарушена. Если вы подойдете и отправите такого грубияна в нокаут, проблемы уже будут у вас. Он или они вам не угрожали, а вы взяли и напали. Плюс в силу состояния пьяные могут оступиться и удариться головой об асфальт или камень и умереть. А это срок. Вряд ли получится списать удар в челюсть на состояние аффекта, — добавила медик.

По ее словам, пьяные люди также могут неадекватно отреагировать на агрессию в свой адрес — кинуть бутылку, достать нож или просто напасть всей толпой.

Будьте проще, имея дело с неадекватами. Вы убережете и себя, и окружающих от ненужных проблем. И не смотрите им в глаза. Люди и в обычном состоянии воспринимают это как агрессию, — подытожила Николаева.

31 мая Верховный суд России повысил пределы допустимой самообороны, теперь дать отпор злоумышленникам можно даже в случае, если они вломились в дом, но не угрожают насилием и не применяют физическую силу в отношении жильцов. В ведомстве добавили, что необходимая самооборона наступает и в случае реальной опасности, например если преступник «высказывает угрозу немедленного применения насилия». В таких случаях можно применять превентивные меры.