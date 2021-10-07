Психиатр объяснил, почему за избитого в метро бармена никто не заступился

Заступаться за избитого в метро Москвы бармена Романа Ковалёва — «слишком дорогое удовольствие», так как человек рискует не только пострадать физически, но и понести юридическую ответственность, объяснил NEWS.ru врач-психиатр Александр Федорович. Таким образом он отреагировал на ситуацию, когда пострадавшего молодого человека никто не попытался защитить от троих нападавших.

Сколько раз такое у нас было? Человек пытается за кого-то заступиться с позиции справедливости, а потом становится предметом для уголовного преследования. Я думаю, что здесь такие механизмы работают. Это и есть точка зрения психики — зачем я туда полезу, если мне потом придётся сидеть в тюрьме. Это и есть чистая психика, — подчеркнул медик.

Александр — друг избитого в Москве бармена Романа Ковалёва — рассказал NEWS.ru о его состоянии. Он отметил, что пострадавший идёт на поправку и скоро «будет как новенький». На 25-летнего молодого человека 4 октября напали трое мужчин, когда он вступился за оскорбляемую ими девушку. Инцидент произошёл в вагоне поезда столичного метро.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству возбудить против троих мужчин, избивших человека в московском метро, дело о покушении на убийство. Также против приезжих откроют производство о насилии в отношении представителя власти. Сейчас потерпевший находится в больнице. Черёмушкинский суд Москвы арестовал злоумышленников на два месяца.

До этого уроженцы Дагестана, втроём напавшие на молодого человека в Московском метрополитене, дискредитируют своим поступком молодёжь республики, позорят себя и свои семьи. Об этом заявил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов. Он указал на непринятие данного злодеяния в дагестанском обществе.