Психиатр объяснил, почему матери защищают отчимов-насильников Психиатр Тетюшкин: выгораживающие сожителей-педофилов матери инфантильны

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Матери, которые пытаются выгородить сожителей, насилующих детей, находятся в инфантильной позиции, заявил психиатр Михаил Тетюшкин в подкасте NEWS.ru «Надо разобраться». Врач отметил, что подобная тактика характерна для многих людей в отношении самых разнообразных событий: они при всей очевидности преступности происходящего делают вид, что все правильно.

У этих женщин инфантильная позиция. Она решает сразу массу вопросов. Это и сохранение этого мужчины, который, может быть, и не особо нужен, но как бы для хозяйства пригодится. Это и избежать позора: лучше мы закроем на это глаза, не выносить сор из избы и так далее и тому подобное, — пояснил врач.

Также Тетюшкин рассказал, что у него были пациенты, которые в детстве перенесли сексуализированное насилие и узнали об этом во взрослом возрасте. Реакция была по типу замирания — они не помнили этого на протяжении всего подросткового возраста, а потом воспоминание открылось, «как какая-то вспышка», которая нанесла серьезную травму ментальному здоровью.

Также Тетюшкин утверждает, что пережитое в детстве растление может значительно испортить качество жизни во взрослом возрасте. По его словам, из-за насилия способны быстрее прогрессировать соматические заболевания, а продолжительность жизни рискует сократиться на 15–20 лет.