Провальный прыжок каскадёра через горящие кольца попал на видео

https://static.news.ru/photo/cfa96646-eb3e-11ea-bf7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Lakatos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Каскадёр провалил трюк с прыжком с крыши автомобиля через горящие кольца. Инцидент случился в ходе экстремального шоу в Свердловской области.

Видео неудачного прыжка опубликовано в паблике «Инцидент Каменск-Уральский» во «ВКонтакте».

На кадрах, снятых очевидцем, можно увидеть, как каскадер прыгает с крыши движущегося автомобиля и задевает конструкцию. Его возвращение на крышу оказывается неудачным — он падает на землю.

При этом шокированные зрители увидели, что трюк закончился для каскадёра без последствий, он смог сам подняться на ноги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсеры седьмой части фильма «Миссия невыполнима» приостановили съёмки. Причиной послужил инцидент с каскадёром на мотоцикле. Исполнитель трюков должен был приземлиться на подушки с картонной набивкой, а транспорт отлететь на голую землю поодаль. Но после прыжка мотоцикл разбился рядом с покрытием и загорелся, что привело к пожару.