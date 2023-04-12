Протоиерей рассказал, обязательно ли на Пасху ходить на кладбище Протоиерей Лоргус: ходить на кладбище на Пасху не обязательно, это советская традиция

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обычай посещать кладбище на православную Пасху не имеет отношения к церкви, рассказал NEWS.ru протоиерей Андрей Лоргус. Он добавил, что подобная привычка у верующих выработалась в 1960–70-е годы при советской власти. По его словам, помянуть усопших можно через 10 дней после Пасхи — на Радоницу.

Посещение кладбища на Пасху — это не церковный обычай, а советский. Ни в одной другой стране, ни в одной другой церкви этого нет. Где население не утратило церковные традиции, никто на кладбище не ходит на Пасху. Через 10 дней после Пасхи, на Радоницу, можно. В западных областях Российской империи ходили в субботу Пасхальной недели — через неделю после Пасхи, — подчеркнул Лоргус.

По его словам, подобная традиция начала складываться в конце 60-х — начале 70-х годов прошлого века, когда руководство СССР ослабило надзор за верующими и те стали проявлять «пасхальную активность, но церквей не было и ходили на кладбище».

А где еще кресты? На кладбище. Шли туда, чтобы там открыто помолиться, на кладбище всегда разрешали молиться, перекреститься, вместе съесть яйца, пасху и кулич, выпить. Кладбища были лояльным местом и власти, и церкви. И к 90-м это превратилось в «паломничество». И тут еще есть аспект. В церковь нужно идти в соответствующей одежде, исповедаться, причаститься, а на кладбище никто ничего не требует. И имейте ввиду, многие кладбища находятся при церквях, — подытожил Лоргус.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в пасхальную ночь на территории Москвы будет продлена работа городского транспорта. Градоначальник написал, что метро и МЦК закроются только в два часа ночи, то есть на час позже обычного. По словам руководителя мегаполиса, больше 160 автобусов, электробусов и трамваев станут ходить по своим маршрутам до половины четвертого утра.