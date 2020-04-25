Протоиерей Николай Балашов подхватил COVID-19

https://static.news.ru/photo/25ce21e8-872a-11ea-8235-fa163e074e61_660.jpg Протоиерей Николай Балашов Фото: Николай Балашов/facebook.com

Зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей Николай Балашов получил положительный результат анализа на коронавирус.

Об этом священнослужитель написал в Facebook. Он сообщил, что его жена Наталья также подхватила коронавирусную инфекцию. Супруги теперь «счастливы общаться друг с другом без масок и без опасений».

Балашов отметил, что он и его жена чувствуют себя хорошо. Протоиерей напомнил, что другие переносят это заболевание «в намного более тяжёлых формах», а несколько священнослужителей скончались от COVID-19.

В заключение Балашов пригласил прихожан «на чай с настоятелем» в сервисе Zoom.

Как передавал NEWS.ru, 21 апреля от коронавирусной инфекции скончался настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин.