Общество

Протоиерей Николай Балашов подхватил COVID-19

22:16, 25 апреля 2020
Протоиерей Николай Балашов Протоиерей Николай Балашов Фото: Николай Балашов/facebook.com

Зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей Николай Балашов получил положительный результат анализа на коронавирус.

Об этом священнослужитель написал в Facebook. Он сообщил, что его жена Наталья также подхватила коронавирусную инфекцию. Супруги теперь «счастливы общаться друг с другом без масок и без опасений».

Балашов отметил, что он и его жена чувствуют себя хорошо. Протоиерей напомнил, что другие переносят это заболевание «в намного более тяжёлых формах», а несколько священнослужителей скончались от COVID-19.

В заключение Балашов пригласил прихожан «на чай с настоятелем» в сервисе Zoom.

Как передавал NEWS.ru, 21 апреля от коронавирусной инфекции скончался настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин.

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