Протоиерей Николай Балашов подхватил COVID-19

Зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей Николай Балашов получил положительный результат анализа на коронавирус.
Об этом священнослужитель
Балашов отметил, что он и его жена чувствуют себя хорошо. Протоиерей напомнил, что другие переносят это заболевание «в намного более тяжёлых формах», а несколько священнослужителей скончались от COVID-19.
В заключение Балашов пригласил прихожан «на чай с настоятелем» в сервисе Zoom.
Как передавал NEWS.ru, 21 апреля от коронавирусной инфекции скончался настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин.
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