Протодиакон Кураев прокомментировал запрет в служении

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Протодиакон Андрей Кураев счёл смерть своего наставника, протоиерея Георгия Бреева гораздо более печальным событием, чем запрет в служении, наложенный на него патриархом Кириллом. Духовник московских священников скончался 29 апреля на 84-м году жизни.

Сегодня и в самом деле горький день в жизни моей и в нашей московской церковной жизни, потому что скончался отец Георгий Бреев, который когда-то дал мне рекомендацию для поступления в московскую семинарию, — заявил «Интерфаксу» Кураев.

Протодиакон добавил, что очень сильно переживает эту потерю и думает сейчас только об этом.

Как писал NEWS.ru, патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева. Указ опубликован на сайте Московской епархии. В его тексте говорится, что поводом для такого решения послужило «публичное оскорбление» Кураевым памяти скончавшегося от коронавируса протоиерея Александра Агейкина, а также «предыдущие деяния» протодиакона.