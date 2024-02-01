Против поэта Малахова возбудили уголовное дело MSK1.RU: против активиста Малахова возбудили дело о дискредитации ВС России

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Вячеслав Малахов

Поэт и активист Вячеслав Малахов стал фигурантом уголовного дела о повторной дискредитации ВС России, сообщила MSK1.RU его адвокат Татьяна Соломина. Юрист объяснила, что поводом стал один из постов Малахова в Telegram.

Накануне мужчина приехал в Москву из Санкт-Петербурга, где его задержали на 48 часов. В его столичной квартире прошли обыски, технику изъяли.

Мы не знаем, с какой мерой пресечения обратится следствие, но ввиду задержания логично предположить арест, — добавила адвокат.

В августе прошлого года активиста уже штрафовали на 30 тысяч рублей по аналогичной статье. Тогда поводом стали посты во «ВКонтакте».

Ранее Telegram-канал «Жаба и Гадюка» сообщил, что против рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков) завели дело по статье о дискредитации армии России. По данным авторов, основанием для этого стали жалобы на клип исполнителя.

До этого Басманный районный суд Москвы заочно заключил под стражу популярного российского блогера Александра Шпака. Его обвиняют в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Также бодибилдера объявили в розыск. В октябре 2023 года Тверской суд Москвы наложил на Александра Шпака штраф в размере 250 тыс. рублей за пять нарушений по статье 20.3.3 КоАП, связанных с его публикациями в Telegram-канале.