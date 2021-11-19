Против челябинца завели дело за комментарий с жаргонным словом «мусор»

Против жителя Челябинска заведено административное дело о возбуждении ненависти или вражды. Поводом для этого стал комментарий в соцсетях, в котором использовалось жаргонное слово «мусор». Между тем в Совете по правам человека отметили, что это слово не является оскорблением, пишет Daily Storm.

Житель Челябинска в феврале оставил под видеозаписью в соцсети «ВКонтакте» комментарий: «Мы вспомнили тебя, ты под мусорами». За это челябинца вызвали в прокуратуру, где сообщили, что завели в отношении него дело по статье 20.3.1 КоАП ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Санкции по этой статье предусматривают административный арест на срок до 15 суток.

Его адвокат заявил, что это же слово в переписке употребил и тот, с кем переписывался его подзащитный, однако в отношении него никаких санкций не последовало. Сам же комментарий был оставлен под постом человека, который состоит в оппозиционной партии, что и могло стать основанием для проверки.

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачёва обратила внимание, что слово «мусора» не является оскорбительным и основано на аббревиатуре МУС, которая расшифровывается как Московский уголовный сыск. Это выражение начали применять в начале прошлого века.

Под эту статью правоохранители дело подтянуть могут, но именно подтянуть, потому что слово «мусор» в литературе часто используется. <...> Очень притянуто. Если любая экспертиза будет сделана — [она покажет, что] оно не подразумевает оскорбления, — сказала Меркачёва.

Правозащитница признала, что слово носит пренебрежительный оттенок и является жаргонизмом, однако словарь жаргона официально не признан ни экстремистским, ни вызывающим вражду.

Ранее глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн прокомментировал в Telegram-канале свои твиты о полицейских Израиля и Франции, которых он назвал «мусорами». По его словам, эти записи умышленно носили провокационный характер. Депутат пояснил, что либерально-прогрессивные СМИ таким же образом оскорбляют российских полицейских, когда те пресекают не согласованные с властями акции и массовые беспорядки.