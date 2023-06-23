«Простое зазубривание»: Вассерман про необходимость отмены ЕГЭ Вассерман назвал недостатком ЕГЭ зубрежку без понимания сути

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ЕГЭ останется в России, но экзамен нужно дорабатывать, включив в него вопросы не только на знание предмета, но и на понимание, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Член комитета по просвещению рассказал, что еще когда только начинали внедрять ЕГЭ, он предлагал включить в него элементы интеллектуальных игр, однако тогда к нему не прислушались.

И все потому, что уже многие годы в странах, которые называют себя развитыми, шел отказ образования от цели понимания закономерности, а вместо этого простое зазубривание фактов, без малейшего понимания сути. Так что мы сейчас пытаемся устранить накопившиеся недостатки, — отметил Вассерман.

По словам телегроссмейстера, сейчас создана группа экспертов, которая работает над формализацией понятия «целостная картина мира», вплоть до внедрения в закон «Об образовании». Вассерман отметил, что это тяжелая работа в юридическом плане, но он уверен, что рано или поздно она будет доведена до конца.

Я полагаю, что ЕГЭ останется, но еще один важный фактор — экзамен единый, он и выпускной, и вступительный, а это приводит к сильному напряжению для учеников. Понятно, что это повышает нагрузку, нервное напряжение. Хотя в жизни напряжений не избежать, а по сравнению с жизненными ситуациями ЕГЭ кажется мелочью, — заключил народный избранник.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об отмене ЕГЭ как выпускного и вступительного экзамена, с такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР. Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов рассказал, что поправки предполагают замену ЕГЭ госэкзаменами по программам общего образования. По словам парламентария, в проекте поправок прописан переход к «более совершенной системе оценки знаний».