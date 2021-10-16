«Просто невозможно»: Вассерман пожаловался на ранние заседания Госдумы

Депутат Государственной думы публицист и телеведущий Анатолий Вассерман предложил перенести начало заседаний нижней палаты парламента, потому что 10:00 часов утра — это слишком рано. Он добавил, что депутаты не могут выспаться и поэтому приезжают на работу сонными. Слова парламентария передаёт Telegram-канал URA.RU.

Кошмар. В такую рань приезжать приходится, это просто невозможно, всё никак не привыкну. Возможно, удастся перенести начало наших заседаний на более позднее время. Это было бы идеально для меня, да и для многих коллег. Здоровье же важно, законы мы обязательно все примем и рассмотрим, тут вопросов нет, — пожаловался Вассерман.

Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что VIII созыв состава Госдумы РФ должен унаследовать лучшие качества своих предшественников, тем более что работу депутатов по-прежнему будет организовывать Вячеслав Володин.

Он напомнил, что в Госдуме появилась партия «Новые люди», которой только предстоит доказать свою работоспособность, в то время как от устоявшейся четвёрки фракций «стоит ожидать напряжённой борьбы». При этом Мухин подчеркнул, что председателем Думы останется Вячеслав Володин, который будет «жёстко» координировать работу депутатов.