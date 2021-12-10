Пропавшего подполковника Росгвардии могли убить

Стали известны подробности гибели подполковник Росгвардии, тело которого нашли в заброшенном доме в Тульской области. Предполагается, что он был убит, сообщает Telegram-канал Mash. Первоначально рассматривалась версия о суициде.

Предположение об убийстве офицера было сделано исходя из позы, в которой находился труп офицера.

Поза была специфической: он сидел на диване без кистей и с разрушенной тыльной частью головы. Грудь при этом была цела, — говорится в сообщении.

По одной из версий, подполковника сначала убили, а затем рядом с ним взорвали гранату РГД-5. По факту гибели офицера возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее сообщалось, что смерть подполковника подтвердили в управлении Росгвардии по тульской области. При этом отметили, что она не связана с профессиональной деятельностью и носит бытовой характер.

Офицер пропал в середине ноября. Предполагается, что он ушёл из дома после ссоры с бывшей женой и с тех пор о нём ничего не было известно. Тело подполковника нашли 10 декабря в заброшенном дачном доме неподалёку от села Анишино. У него отсутствовали голова и кисти рук, а на груди и ногах были следы осколочных ранений. Кроме того, на месте происшествия обнаружили рычаг взрывателя от гранаты РГД-5, предохранительное кольцо и поражающие элементы.