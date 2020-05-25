Прокурор требует посадить обвиняемого в шпионаже Уилана на 18 лет

https://static.news.ru/photo/0b42b5b8-af54-11e9-af65-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/Global Look Press

Государственное обвинение потребовало приговорить гражданина США Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже, к 18 годам колонии. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Назначить Уилану наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима потребовало гособвинение, — приводит слова представителя суда ТАСС.

При этом Уилан в последнем слове заявил о невиновности и попросил его оправдать. Приговор будет оглашён 15 июня в 11 утра.

Уилана задержали 28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ в Москве при проведении шпионской акции. После этого было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Сам он свою вину отрицает, а защита Уилана настаивает на том, что дело сфабриковано.

Как писал NEWS.ru, ранее суд оставил Уилана в СИЗО до середины сентября.