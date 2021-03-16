Прокурор просит 22 года колонии для полицейского, расстрелявшего коллег

https://static.news.ru/photo/6fe6c48c-865d-11eb-b23d-96000091f725_660.jpg Алексей Смирнов Фото: Александр Щербак/ТАСС

Гособвинитель попросил суд приговорить к 22 годам колонии строгого режима экс-полицейского Алексея Смирнова, расстрелявшего сотрудников отдела собственной безопасности МВД на станции метро «Рязанский проспект» в Москве. Присяжные признали его виновным.

В сентябре 2019 года Смирнов расстрелял двух сотрудников Управления собственной безопасности МВД на станции московского метро «Рязанский проспект». Один из пострадавших полицейских от полученных ранений скончался. Пострадавшие, по некоторым данным, попытались спровоцировать Смирнова на получение взятки.

В ходе обсуждения последствий вердикта прокурор потребовал назначить Смирнову наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — цитирует ТАСС сообщение из зала суда.

Присяжные признали Смирнова виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, однако оправдали по статье о получении взяток. Они также признали подсудимого заслуживающим снисхождения, что означало невозможность назначения ему пожизненного срока.

Ранее NEWS.ru подробно рассказал, что может скрываться за решением коллегии СК России отстранить руководителей четырёх региональных главков ведомства на время служебных проверок. По официальной версии, соответствующее кадровое решение принято из-за управленческих ошибок, волокиты, неправильных приоритетов в учебно-воспитательной работе и других факторов.