Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Навального о клевете

https://static.news.ru/photo/d1427c76-dae1-11ea-91b0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, рассказала глава пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефёдова.

Он (Алексей Навальный. — NEWS.ru ) обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ, — говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры Москвы.

Материалы уголовного дела направят в мировой суд для рассмотрения по существу. В начале июня 2020 года в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.

Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны, холуями (устаревшее название лакея) и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете.

Ранее NEWS.ru писал, что СК РФ избрал подписку о невыезде в качестве меры пресечения для политика по этому делу. Навальный сообщил, что узнал о подписке о невыезде от следователя, к которому явился на допрос. Оппозиционер также утверждает, что проводивший допрос сотрудник СК отказался вносить в протокол заявление о политическом мотиве в этом деле. Обвиняемый и его адвокаты отказались подписывать документ.