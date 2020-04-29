Прокуратура проверяет закупку масок по 425 рублей в Саратовской области

https://static.news.ru/photo/eb409c5a-8ab6-11ea-909d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Xinhua/Global Look Press

В Саратовской области прокуратура начала проверку возможных нарушений, совершённых при закупке одноразовых медицинских масок за счёт бюджета.

Сообщение об этом появилось на сайте Генпрокуратуры РФ. Речь идёт о закупке госучреждением «Саратовский аптечный склад» 10 тысяч одноразовых медицинских масок по цене 425 рублей за штуку.

Согласно опубликованным данным, закупщиком выступает областное государственное учреждение «Саратовский аптечный склад». Покупка частично профинансирована за счёт регионального бюджета, — говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуратура оценит обоснованность такой стоимости медицинских масок, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в прокуратуру поступил запрос от спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой проверить закупку медицинских масок в Саратовской области по 425 рублей за штуку.