Прокуратура потребовала заблокировать фейк о продаже «вакцины» от COVID

https://static.news.ru/photo/36b6fe20-8947-11ea-a19d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральная прокуратура России потребовала заблокировать недостоверную информацию об американской вакцине от коронавируса, которую уже якобы можно приобрести. Информация об этом распространяется в соцсети «ВКонтакте».

В объявлении одной из открытых групп утверждается, что вещество для прививки можно купить онлайн, также в публикации предлагается по истории болезни сразу назначить индивидуальное лечение.

Кроме того, прокуратура Северной Осетии выявила видеофайл, где утверждалось, что коронавирус создан искусственно для устранения проблемы перенаселения Земли, а от вакцинации необходимо отказываться.

Поскольку эти данные содержат недостоверные сведения, которые могут «создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, способствовать эскалации панических настроений среди населения, привести к помехам функционирования медслужб, а также к нарушениям общественного порядка и безопасности», Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к этим публикациям.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 211 тысяч пациентов умерли, более 894 тысяч выздоровели.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса, для 867 пациентов болезнь закончилась летальным исходом, выздоровели 8456 человек.

Как писал NEWS.ru, китайские учёные начали вторую стадию тестирования вакцины от коронавируса: препарат ввели 508 добровольцам. Российский центр «Вектор» тоже приступил к испытаниям на людях.