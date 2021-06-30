Много бесполезных людей: какие профессии вымрут через 10 лет

Жительница села Абатское Тюменской области Штрахова Светлана Николаевна во время прямой линии 30 июня пожаловалась президенту, что долгое время не может найти работу. Президент сообщил, что правительство РФ занимается вопросами снижения безработицы в стране. Невозможность устроиться на хорошую работу часто связана с недостаточной квалификацией и устаревшими навыками, уверены эксперты рынка труда. Многие профессии скоро уйдут в прошлое, либо их функционал существенно поменяется. NEWS.ru узнал у экспертов, какие сферы занятости ждут наиболее радикальные преобразования.

Каждый пятый

Профессиональные области, в которых отмечается сокращение долей в общем объёме вакансий, назвали в беседе с NEWS.ru представители одного из рекрутинговых сервисов. Их объединяет высокая доля рутинных операций и ускорение автоматизации внутри функционала.

К таким профобластям относятся продажи (доля снизилась с 22% в 2011-м до 17% в первой половине 2021-го), бухгалтерия, управленческий учёт, финансы предприятия (с 7% в 2011-м до 4% в первой половине 2021-го), банки, инвестиции, лизинг (с 6% в 2011-м до 3% в первой половине 2021-го). Профессии юриста, страхового специалиста и вся профобласть административного персонала за десятилетие сократили свои доли на 1%. Предложения по маркетингу и рекламе, PR также с 2011 года сократились на 3%. Мария Игнатова руководитель службы исследований рекрутинговой компании руководитель службы исследований рекрутинговой компании

Эксперты также назвали несколько профессий, которые уже «умерли». Ещё 10 лет назад подобные предложения на рынке труда встречались. Сейчас их нет совсем. Это диспетчер службы заказа такси, билетёр, парковщик, специалист по документообороту (архивариус).

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По результатам опроса hh.ru, проведённого в конце 2020 года, 26% опрошенных соискателей считают, что в ближайшие 10 лет есть риск исчезновения их текущей профессии. Большинство же уверены, что такого риска нет (68%). Выше всего доля обеспокоенных в банковской сфере и автобизнесе.

Простые функции будут выполнять машины

Когда говорят об исчезновении профессий, речь идёт в первую очередь об упразднении наиболее простых функций в каждой специальности. Они подлежат исполнению искусственным интеллектом, который сейчас активно развивается, об этом в интервью порталу NEWS.ru сообщил коуч, специалист по построению карьеры Николай Григорьев. Через 10–15 лет многие функции будут замещены соответствующими алгоритмами.

Когда мы говорим об исчезновении профессии «бухгалтер», речь идёт о специалистах, которые работают в одной-двух программах и выполняют рутинные функции. Останутся люди, выполняющие творческие функции по бухучёту (разработка алгоритмов, внедрение новых подходов). Та же самая история с юристами. Будут упразднены люди, занимающиеся типовыми задачами. Но «блистать в судах» искусственный интеллект, конечно, не может. Николай Григорьев коуч коуч

Даже некоторые программисты, по мнению Григорьева, могут оказаться ненужными. В частности, ненужными на рынке труда могут стать специалисты, создающие простейшие алгоритмы. Например, однотипные приложения для смартфонов. В ближайшие 10–15 лет их заменят программы. Перед айтишниками будут стоять более глобальные задачи, например, создание нейронных сетей.

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В ближайшие 15 лет до 40% специалистов заменят роботами или готовыми алгоритмами, сообщила NEWS.ru вице-президент по финансам Mastercard, основатель онлайн-школы «Карьера как игра», корпоративный консультант Мария Тронина.

Есть профессии, которые сильно этому подвержены, например, телемаркетинг (телефонный обзвон). Уже сейчас во многих банках вместо живых людей работают автоответчики. Также водители транспорта будут сокращены с развитием беспилотных такси и автобусов. То же самое касается сферы обслуживания. Кассиры, продавцы, ресепшионисты, хостес, специалисты службы доставки будут заменены искусственным интеллектом. Работа, не требующая принятия серьёзных решений, будет автоматизирована. Мария Тронина вице-президент по финансам Mastercard, основатель онлайн-школы «Карьера как игра», корпоративный консультант вице-президент по финансам Mastercard, основатель онлайн-школы «Карьера как игра», корпоративный консультант

Искусственный интеллект в ближайшее время ворвётся и в медицинскую сферу, прогнозирует эксперт. На Западе уже проведён эксперимент, когда, используя базу данных по различным заболеваниям, машина «ставила» диагноз. Даже более точный, чем врач. Это не значит, что профессия медика исчезнет. Машина всё равно останется подконтрольной человеку, ну и общение между врачом и пациентом не заменит ни один аппарат.

Эмоции наше всё

Машина никогда не заменит человека. Важнейшая составляющая многих профессий — эмоциональный интеллект. Это умение понимать человека, сопереживать, распознавать эмоции. По мнению Марии Трониной, меньше всего автоматизации стоит бояться людям, работающим с людьми. Это топ-менеджеры, психологи, психотерапевты, организаторы мероприятий, специалисты PR-службы, графические дизайнеры, спортсмены. Создатели креативного контента и управленцы могут спать спокойно.

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Корпоративный консультант перечислила качества, без которых не обойтись будущим специалистам. Это умение общаться с разными людьми, адаптивность, постоянное желание учиться новому, умение выхватывать тренды из общего потока, критическое мышление, эмпатия. Многие из них необходимы уже сегодня. Эксперт приводит пример. Средняя зарплата финансового менеджера — 50–70 тысяч рублей, доход специалиста по машинному обучению — 200 тысяч рублей. Функционал у этих специалистов похож, но второй отслеживает тренды, а первый — нет.

Около 80% людей занимаются однотипным, монотонным трудом. Уже через 15–20 лет их заменят машины. Это значит, что все они могут стать ненужными в среднесрочной перспективе, продолжает Николай Григорьев. Запрос останется только на самых талантливых и креативных.

Большинство членов популяции не особо способны к творческой деятельности. Такую способность имеют около 20% людей, — сообщил коуч.

Лучших будут отбирать и обучать ещё в начальной школе для индивидуальных занятий, прогнозирует эксперт. Судьба остальных вызывает вопросы, ответов на которые пока нет.

Для регулировки и контроля любой техники всегда нужен человек. Трудясь на такой должности, не нужно быть семи пядей во лбу, главное — ответственность и исполнительность, сообщил NEWS.ru академик Межрегиональной академии труда и занятости Александр Щербаков. Он уверен, что большинство профессий не изменится, преобразуется лишь их функционал.