Профайлер расшифровал истинное отношение Карлсона к Путину Профайлер Давыдов: Карлсон относится к Путину спокойно — без страха и восторга

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Такер Карлсон

Американский журналист, прибывший в Москву для интервью с президентом Владимиром Путиным, относится с главе государства спокойно — без страха и восторга, к такому выводу пришел профайлер Денис Давыдов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что слова Карлсона про самостоятельно оплаченную поездку в Россию являются правдой.

К Путину у Карлсона отношение спокойное — без страха или восторга. Американца явно раздражает несвобода, контроль и прослушка телефонов в США. Его слова про самостоятельно оплаченную поездку в Россию — правда, не видно признаков лжи. Карлсон очень хочет, чтобы его зритель научился думать самостоятельно, — сказал профайлер.

По словам специалиста, Карлсону нашел интерес в странах Азии, поскольку их жители более четко представляют картину происходящего в мире, а англоговорящих странах вся журналистика сводится к пропаганде для выкачивания денег. В качестве примера он привел многочисленные интервью президента Украины Владимира Зеленского западным СМИ.

Давыдов убежден, что Карлсон мониторил все доступное медиапространство и заручился уверенностью, что интервью с российским лидером является одним из немногих инструментов «противостояния бренду под названием „Зеленский“». Он отметил сильную вовлеченность американского журналиста к этой теме.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что интервью с Путиным выйдет тогда, когда сам Карлсон будет готов его опубликовать. При этом он назвал абсолютным фейком появление выдержек из стенограммы беседы Карлсона с главой российского государства.