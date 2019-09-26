https://static.news.ru/photo/fd0e11c0-e033-11e9-bc5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

РЖД ввели в продажу проездные на ночной поезд дальнего следования «Красная стрела», который возит пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом.

По данным компании, этот проект называется «деловой проездной». Ранее он был доступен только для скоростных поездов «Сапсан» Москва — Тверь и Москва — Санкт-Петербург, а также скоростного поезда «Стриж», курсирующего между Москвой и Нижним Новгородом.

Сейчас пассажирам «Красной стрелы» доступен один вид такого проездного, предоставляющий восемь поездок в купе. Его общая стоимость составляет 24 тысячи рублей, а цена одной поездки — три тысячи рублей. Абонемент действует в течение 90 дней.

Ранее News.ru писал, что РЖД открыли продажу билетов в купе на ряд поездов дальнего следования по цене от 500 рублей. По специальному тарифу билеты могут купить пассажиры, отправляющиеся в путь с 9 по 17 декабря.