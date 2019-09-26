РЖД ввели в продажу проездные на ночной поезд дальнего следования «Красная стрела», который возит пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом.
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Сейчас пассажирам «Красной стрелы» доступен один вид такого проездного, предоставляющий восемь поездок в купе. Его общая стоимость составляет 24 тысячи рублей, а цена одной поездки — три тысячи рублей. Абонемент действует в течение 90 дней.
Ранее News.ru писал, что РЖД открыли продажу билетов в купе на ряд поездов дальнего следования по цене от 500 рублей. По специальному тарифу билеты могут купить пассажиры, отправляющиеся в путь с 9 по 17 декабря.