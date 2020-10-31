Кабмин оценит проект закона о химической кастрации педофилов

https://static.news.ru/photo/648924f2-1ce2-11eb-8159-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/ZB/Global Look Press

Норма о химической кастрации педофилов может появиться в российском Уголовном кодексе. Изменение призвано снизить количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, считает автор соответствующего законопроекта, депутат Госдумы Анатолий Выборный.

По его словам, 2 ноября 2020 года текст документа он отправит на отзыв в кабмин и Верховный суд. Парламент также может рассмотреть инициативу до конца 2020-го. Он добавил, что за пять лет количество подобных преступлений против граждан младше 14 лет возросло почти на 20%. В 2019-м данных правонарушений зафиксировано 1266.

И что больше всего беспокоит, так это рецидив. Отбыв наказание, человек выходит на свободу, а спустя несколько лет вновь совершает преступление. Таких, как показывает практика, больше половины. Очевидно, что с этим злом бороться только усилением карательной политики государства недостаточно. Не всегда эффективна и психиатрия, — считает политик.

Именно поэтому, отметил Выборный, власти обязаны подумать о других методах борьбы с подобным явлением, апробированных и доказавших свою эффективность, передаёт «Парламентская газета».

Депутат добавил, что изоляция преступника не гарантирует исчезновение преступного влечения, а химическая кастрация обезопасит не только детей, общество, но и позволит самим педофилам избавиться от подобных наклонностей.

При этом парламентарий подчеркнул, что такая мера должна стать возможной только тогда, когда приговор вступил в законную силу и «нет никаких сомнений в том, что именно этот человек совершил это преступление».

Как ранее писал NEWS.ru, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила установить бессрочный административный надзор за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы. Такое заявление она сделала в связи с резонансным делом о гибели двух сестёр от рук освободившегося педофила и убийцы в Ярославской области.