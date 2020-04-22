Проект закона о дистанционной регистрации биометрии внесли в Госдуму

https://static.news.ru/photo/7ee4e542-84a4-11ea-bbf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа парламентариев и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату проект закона, обеспечивающий россиянам возможность дистанционно регистрироваться в Единой биометрической системе.

Порядок процедуры, согласно документу, установит Минковсвязи. Необходимость поправок объяснили пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Гражданам необходим удалённый доступ к ресурсу в условиях самоизоляции и других ограничений передвижения, говорится в электронной базе данных нижней палаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты Госдумы подготовили поправки в закон об ипотеке, которые в случае принятия позволят брать жилищный заём под льготный процент даже семьям с небольшими доходами.

Россияне смогут накопить средства на первоначальный взнос за два-три года. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.