Проект о молодёжной политике получил одобрение администрации президента

https://static.news.ru/photo/d65be58a-e6e4-11ea-9509-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Все управления администрации президента России поддержали законопроект о молодёжной политике, который повышает возраст молодёжи до 35 лет. Об этом рассказал советник департамента молодёжных проектов и добровольческих инициатив Управления президента РФ по общественным проектам Иван Костин.

Безусловно, есть дополнительные предложения и замечания, но что важно — в общем-то, законопроект концептуально поддержан всеми управлениями Администрации президента РФ, которые его рассматривали, — цитирует его ТАСС.

Костин добавил, что позиция администрации по проекту направлена в Госдуму.

Документ был внесён в нижнюю палату парламента 22 июля. Его авторами выступили ряд сенаторов и депутатов Госдумы. Проект носит правоустанавливающий характер в сфере молодёжной политики, создаёт фундамент для регулирования правоотношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях с привлечением молодёжи к решению значимых для неё вопросов.

Ранее NEWS.ru писал, что идею повышение предельного возраста молодёжи до 35 лет поддерживают почти четверть россиян (24%). Столько же считают, что возрастную планку для молодёжи следует сохранить на 30-летнем уровне. Ещё 25% респондентов считают, что молодость заканчивается в 25 лет.