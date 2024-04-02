Продюсер объяснил, как Тейлор Свифт стала самой успешной певицей в мире Продюсер Рудченко: Тейлор Свифт популярна благодаря хорошей пиар-стратегии

Фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Певица Тейлор Свифт

Певица Тейлор Свифт учитывает интересы своих слушателей и хорошо разбирается в бизнес-процессах маркетинга, рассказал NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, именно благодаря этому Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой певицей мира.

На мой взгляд, здесь в большей степени сыграло везение. Также певица внимательно относится к своим слушателям и к тому, что их интересует. Тейлор Свифт разбирается в бизнес-процессах маркетинга, поэтому смогла учитывать желания потребителей непосредственно с тем контентом, которой она выпускает. Несмотря на то что Тейлор пишет музыку в стиле кантри, она охватила целый пласт людей, и даже тот, кто обычно не слушает подобную музыку, все равно знает хотя бы пару ее песен. Таким образом ее творчество монетизируется, — сказал Рудченко.

Продюсер добавил, что благодаря своему успеху Тейлор Свифт «затыкает за пояс» других артистов, несмотря на то что с ними работают огромные команды, состоящие из профессионалов.

Ранее издание Forbes сообщило, что состояние американской певицы Тейлор Свифт превысило миллиард долларов. Таким образом, она вошла в рейтинг богатейших людей мира. Издание отмечает, что Свифт стала первым музыкантом, достигшим статуса миллиардера только за счет музыки.

В 2023 году американский журнал Time назвал Свифт человеком года. По версии издания, певица обошла по популярности президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и куклу Барби. Также в шорт-листе журнала находился король Великобритании Карл III.