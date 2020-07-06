Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/7308db4a-bf85-11ea-902b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев /Агентство «Москва»

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил вероятность второй волны коронавирусной инфекции нового типа в столице.

Надеюсь, что нет. Давайте быть осторожными, но надеюсь, что нет, — сказал Проценко в интервью программе «Док-Ток» на Первом канале.

Он отметил, что поэтапная отмена жёстких карантинных мер в Москве с регулярным мониторингом новых случаев инфицирования даёт оптимистичный ответ.

Однако, по его словам, в настоящее время рано утверждать, что переболевшие коронавирусом не заразятся снова.

По всему миру уже наблюдается распространение второй волны инфекции, которая была предсказана этой весной. Растёт количество заражённых, но есть страны, где эта цифра маленькая — Италия, Германия, а есть страны, где рост очень значителен — Индия. В Китае снова возникло несколько очагов заражения.

Так, в Израиле на начало июля пришлось число новых случаев коронавируса, превышающее показатели марта-апреля. Власти снова возвращаются к ограничительным мерам. Бывший глава Всемирного профсоюза врачей WMA Леонид Эйдельман считает, что самым правильным будет введение региональных карантинов на непродолжительное время.

Полное же закрытие экономики грозит только ухудшением ситуации в том числе и для системы здравоохранения. Ограничения по всей стране чреваты углублением экономического кризиса, уверен профессор. Карантины же нужно вводить в регионах, где появляется много новых случаев, а не по всей стране.

Как ранее писал NEWS.ru, новая волна коронавируса наступит в ноябре-декабре вместе с сезонными заболеваниями гриппом и ОРВИ. И готовиться к ней нужно более серьёзно, считает Эйдельман.