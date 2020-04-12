Во время карантина у россиян появилось больше времени на себя. Однако режим самоизоляции лишил многих возможности посетить косметолога и парикмахера, а также приобрести средства для домашнего ухода. Специалисты поделились с NEWS.ru секретами процедур для лица и волос, которые можно сделать из подручных средств.

Стресс, который россияне испытывают во время пандемии, способствует повышенной выработке гормона кортизола. Это приводит к избыточному выделению кожного сала и выпадению волос, которое даст о себе знать через два месяца. Сильный стресс может даже привести к облысению. Кроме того, на самоизоляции кожа испытывает гипоксию (недостаток кислорода). Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова. Специалист рекомендует во время карантина протирать лицо хлоргексидином. Людям с нормальным типом кожи — утром и вечером, с жирной — от трёх до четырёх раз в день. Кроме того, стоит сделать выбор в пользу глиняных масок. Они подсушивают кожу и способствуют отшелушиванию ороговевших клеток эпидермиса.

Также можно самостоятельно сделать фруктовый пилинг из киви. Необходимо очистить лицо и положить на него мякоть фрукта. При жжении маску следует смыть. Результат процедуры — снятие верхнего слоя кожи, выравнивание цвета лица и сияние, отмечает дерматолог.

При избыточном выделении кожного сала не стоит забывать об огуречной маске. Она имеет свойство подсушивать кожу. Достаточно просто положить мякоть овоща на лицо, поясняет Егорова.

Если же вас беспокоит не жирность, а сухость кожи, рекомендуется смешать оливковое масло и мёд в пропорции один к четырём. Такая маска обеспечит коже питание и смягчит её.

Маску из овощей и фруктов следует держать на лице от пяти до десяти минут. Обладателям жирной кожи можно проводить подсушивающие процедуры через день. Людям с сухой кожей для достижения результата хватит двух масок в неделю. Перед нанесением стоит удостовериться в отсутствии аллергии на компоненты, отмечает специалист. Для этого нужно нанести вещество на внутреннюю поверхность предплечья. Если в течение пяти минут зуд и покраснения не наблюдаются, значит, аллергии нет.

Rudolf/Arco Images GmbH/Global Look Press

Избежать выпадения волос после самоизоляции поможет маска, в состав которой входят желток яйца, чайная ложка оливкового масла и по одной столовой ложке мёда и кокосового масла. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила парикмахер-стилист Ольга Калинина. Массу следует втереть по проборам в корни волос, а после надеть шапочку и обернуть её полотенцем. Подождать следует не более часа.

Предотвратить обильную потерю волос и ускорить их рост также поможет маска из горчичного порошка, рассказал парикмахер. Чайную ложку продукта следует разбавить тёплой водой. К полученной массе добавить по одной столовой ложке майонеза и оливкового масла. Смесь нужно втереть в корни, голову покрыть полиэтиленовой плёнкой и утеплить. Через полчаса тщательно смыть маску шампунем. Процедуру можно проводить два-три раза в неделю в течение месяца.

Специалист также предостерёг россиян от слишком редкого мытья волос и кожи головы на карантине.

Сейчас многие сидят дома и зачастую не видят необходимости пользоваться шампунем, когда волосы загрязняются. Однако это неправильно. Такой подход может стать причиной проблем с кожей головы — к примеру, перхоти. Кроме того, отказ от мытья волос по мере их загрязнения приводит к неприятному запаху. Ольга Калинина парикмахер-стилист парикмахер-стилист

Россиянам, чьи волосы за время карантина успели сильно отрасти, парикмахер посоветовал отказаться от идеи постричь себя самостоятельно. Сделать это правильно не получится. Даже опытные мастера тратят на стрижку самого себя не один час, и конечный результат не всегда радует глаз, пояснила Калинина.