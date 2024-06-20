Приставы забирают бизнес-центр в Москве Приставы передадут в доход России бизнес-центр «Агат» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве судебные приставы намерены передать в управление РФ бизнес-центр «Агат», об этом сообщили в пресс-службе ФССП, передает ТАСС. Данные действия осуществляются в рамках обращения в доход государства имущества экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.

В рамках принудительного исполнения указанного судебного решения сотрудниками органа принудительного исполнения совершены исполнительные действия по передаче бизнес-центра «Агат», расположенного по адресу: Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40, — говорится в сообщении.

Хотин был задержан в апреле 2019 года, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата организованной группой в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). 28 июля 2019 года Центробанк отозвал у «Югры» лицензию и подал иск о его ликвидации. В капитале банка была выявлена недостача в размере 143 млрд рублей, эту оценку ЦБ пришлось уточнять дважды.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал виновным Хотина по делу об уклонении от уплаты налогов и взыскал с него более 192 млрд рублей. Суд доказал, что Хотин и подконтрольные компании «Русь-Ойл» хозяйственные общества уклонялись от уплаты налогов при добыче углеводородного сырья в Приволжском федеральном округе, Западной и Восточной Сибири.