Приставы начали взыскивать штрафы с москвичей, нарушивших самоизоляцию

https://static.news.ru/photo/823efbea-42bf-11eb-b53c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные судебные приставы начали взыскивать штрафы с нарушителей самоизоляции в период пандемии COVID-19.

По данным пресс-службы ГУ ФССП по городу, на 1 декабря на принудительное исполнение поступило 247 постановлений о взыскании административных штрафов за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения.

В первом случае нарушителям грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Чаще всего наказание получают те, кто нарушил режим обязательной самоизоляции после возвращения из-за рубежа или контактов с заражёнными, и было подозрение на наличие у них коронавируса. Во втором денежное наказание назначается тем, кто решил проигнорировать запреты, которые были введены указом мэра Москвы, например, на посещение парков, а также не соблюдал социальную дистанцию и предписания о самоизоляции. Им придётся заплатить от 1 до 30 тысяч рублей.

В ГУ ФССП уточнили, что 100 исполнительных производств уже завершено, нарушители в общей сложности заплатили 330 тысяч рублей. В отношении остальных принимаются меры принудительного исполнения — при помощи ареста средств на банковских счетах, взыскания штрафа из зарплаты или иных доходов, запрета на продажу автомобиля и других мер.

Меньше всего приставы получили на взыскание штрафы за нарушение перчаточно-масочного режима, соцдистанции и других требований при действии режима повышенной готовности, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что московские власти будут проводить проверки соблюдения масочно-перчаточного режима на ёлочных базарах.