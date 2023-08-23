«Пришла ранняя осень»: синоптик о погоде на 23 августа в Москве Синоптик Шувалов: 23 августа в Москве ожидаются кратковременные дожди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

23 августа в Москве ожидаются кратковременные дожди с небольшими порывами ветра, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. При этом температура днем составит 16 градусов тепла, добавил синоптик.

Пришла ранняя осень в позднее лето. 23 августа в Москве ожидаются кратковременные, но не сильные дожди. Температура при этом в дневные часы составит 16 градусов тепла. Ветер будет северо-западных направлений, небольшой, а давление пока остается ниже нормы — 742–744 мм рт. ст. — и пойдет вверх только в конце недели, — рассказал Шувалов.

Ранее главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что на неделе в Москве не ожидается существенных осадков, возможны лишь небольшие дожди. И поэтому жителям столицы не стоит бояться сильных ливней и подтоплений.

До этого синоптик Александр Шувалов предрек резкое похолодание в столице к концу недели. По его прогнозам, дожди обрушатся на Москву в середине недели, что также приведет к снижению температуры. Из-за влияния скандинавского циклона в ночные часы термометр может опуститься до 10 градусов тепла. При этом по Московской области показатели могут достигать +6 градусов, добавил метеоролог.