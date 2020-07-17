Приморские власти отрицают рассылку инструкций по освещению в СМИ митингов

https://static.news.ru/photo/b6729b24-c830-11ea-98ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгения Пустовит/ТАСС

Власти Приморского края прокомментировали появление в СМИ информации о рассылке журналистам технического задания по освещению митингов в Хабаровске. Они назвали эти данные провокацией.

Об этом заявил заместитель губернатора региона Антон Волошко, передаёт РБК.

Это ложь и провокация, — сказал он.

Ранее, как писал NEWS.ru, издание Baza сообщило, что власти Приморского края разослали журналистам указания пугать жителей эпидемией коронавируса, чтобы они не вышли на митинг 18 июля в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Согласно документу, который попал в распоряжение журналистов, власти требуют от журналистов дискредитировать организаторов, «тиражировать угрозу заражения» вирусом на митингах, а также напоминать об ответственности, предусмотренной законодательством за несанкционированные акции.

Тех, кто откажется освещать ситуацию в нужном русле, обещали уволить. В частности, одна местная журналистка рассказала в соцсетях о таком техническом задании властей, после чего её попросили уволиться.