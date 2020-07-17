Приморские власти отрицают рассылку инструкций по освещению в СМИ митингов

Власти Приморского края прокомментировали появление в СМИ информации о рассылке журналистам технического задания по освещению митингов в Хабаровске. Они назвали эти данные провокацией.
Об этом заявил заместитель губернатора региона Антон Волошко,
Это ложь и провокация, — сказал он.
Ранее, как писал NEWS.ru, издание Baza сообщило, что власти Приморского края разослали журналистам указания пугать жителей эпидемией коронавируса, чтобы они не вышли на митинг 18 июля в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Согласно документу, который попал в распоряжение журналистов, власти требуют от журналистов дискредитировать организаторов, «тиражировать угрозу заражения» вирусом на митингах, а также напоминать об ответственности, предусмотренной законодательством за несанкционированные акции.
Тех, кто откажется освещать ситуацию в нужном русле, обещали уволить. В частности, одна местная журналистка рассказала в соцсетях о таком техническом задании властей, после чего её попросили уволиться.
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