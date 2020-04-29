Примерно 50 тысяч семей в РФ «автоматом» получили сертификаты на маткапитал

https://static.news.ru/photo/03d59912-d826-11e9-b9bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

В Пенсионном фонде России в беззаявительном порядке оформили примерно 50 тысяч сертификатов на маткапитал. Об этом 30 апреля сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он отметил, что ПФР приступил к проактивной выдаче сертификатов на маткапитал с середины текущего месяца. За это время приблизительно 50 тысяч сертификатов было выдано без заявлений со стороны матерей.

Все необходимые сведения Пенсионный фонд собрал самостоятельно путём межведомственного взаимодействия, — передаёт «Интерфакс» слова Котякова.

Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, ПФР получает данные о появлении ребёнка, дающего право на материнский капитал, из государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Ранее NEWS.ru писал, что маткапитал могут разрешить тратить на текущие нужды на время пандемии коронавируса. С таким предложением выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов.