Приложения еще одного российского банка удалили из AppStore «Росбанк» сообщил об удалении своих приложений из AppStore

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Мобильные приложения «Росбанк онлайн» и «Росбанк малый бизнес» больше недоступны для скачивания через магазин приложений AppStore для iOS, следует из сообщения банка в его Telegram-канале. Там сказано, что банк уже работает над альтернативными решениями и расскажет о них в ближайшие дни.

Все ранее установленные приложения на устройствах с iOS и Android работают стабильно и без ограничений. Однако с сегодняшнего дня «Росбанк онлайн» и «Росбанк малый бизнес» больше недоступны для скачивания в AppStore, — сказано в сообщении банка.

Так, скачать в AppStore можно только приложение консьерж-службы «Росбанк Lifestyle». Однако в Google Play для Android можно скачать все приложения Росбанка. Доступ к банковским операциям также возможен через личный кабинет на сайте.

Ранее стало известно, что из магазина Google Play было удалено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». В пресс-службе Google пояснили, что таким образом компания «соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли». Представители платформы подчеркнули, что в случае обнаружения продукта, нарушающего «условия использования», разработчик принимает «соответствующие меры».

Между тем РБК сообщает, что российские банки после блокировки приложений начинают постепенно переходить в Telegram. Первым полноценный банк в этом мессенджере собирается создать ВТБ на основе уже существующего чат-бота. У клиентов появится возможность узнавать свой баланс, читать все новые данные по банковским продуктам, совершать переводы и оплату различных услуг и покупок. В будущем в ВТБ собираются разработать программы, которые позволяют учитывать пожелания каждого отдельного пользователя, и довести функционал Telegram до полноценного мобильного приложения. Такие же планы есть и у «Альфа-банка».