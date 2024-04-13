Приложение еще одного российского банка пропало из AppStore Приложение Газпромбанка недоступно для скачивания в AppStore

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Приложение Газпромбанка с 13 апреля текущего года недоступно для скачивания в AppStore, сообщили в пресс-службе организации. Там уточнили, что уже установленные версии приложения работают как раньше. Новым клиентам рекомендуют воспользоваться интернет-банком.

Наше приложение с 13 апреля недоступно для скачивания в AppStore. Уже установленные приложения работают как раньше, все сервисы доступны без ограничений, а новым клиентам рекомендуем воспользоваться интернет-банком, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в настоящий момент ведется активная работа по возвращению приложения в магазин Apple. Вся обновленная информация будет публиковаться на официальных страницах, добавили в банке.

Ранее сообщалось, что в магазине приложений AppStore появились поддельные приложения российских банков ВТБ и «Тинькофф». По информации Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, они используются злоумышленниками для кражи личных данных. В ведомстве отметили, что поддельные банковские приложения выполняют фишинговые функции, то есть воруют персональную информацию, которую вводит пользователь.