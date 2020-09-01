Приложение для электронного паспорта создали в России

https://static.news.ru/photo/fc7dbb58-ec75-11ea-9cad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приложение «Мобильный идентификатор», которое будет использоваться в качестве электронного паспорта, создано и проходит сертификацию.

Там всё уже создано вопрос в сертификации и криптозащите ключей электронных квалифицированных подписей, — заявил журналистам ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев рассказал, что приложение можно использовать для получения отдельных государственных, муниципальных или иных услуг, а также для покупки алкоголя или сигарет. Министр подчеркнул, что электронный документ полностью не заменит бумажный паспорт, но его можно будет использовать в девяти случаях из десяти.

NEWS.ru писал, что в Минкомсвязи планировали к 31 августа разработать приложение «Мобильный идентификатор», которое вместо паспорта можно будет использовать в Москве в рамках пилотного проекта. Активировано оно будет с 1 декабря 2020 года.