Прилепина готовят ко второму этапу операции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Врачи готовят писателя Захара Прилепина ко второму этапу операции, сообщили ТАСС в его пресс-службе. Отмечается, что состояние публициста остается стабильным.

Состояние Захара Прилепина остается стабильным. На данный момент идет подготовка ко второму этапу операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращения, — говорится в сообщении.

Покушение на Прилепина произошло 6 мая. Взрывное устройство сработало под днищем машины. В результате писатель получил тяжелую сочетанную травму, минно-взрывное ранение, контузию обоих легких, многочисленные переломы и ушибы, а его водитель погиб.

Прилепина прооперировали, медики оценивают его состояние как стабильное. По словам писателя, в его машине были установлены две мины, однако сдетонировала только одна. После взрыва первого СВУ исполнитель испугался и убежал. Если бы он взорвал вторую мину, то погибли бы все, отметил публицист.

Вскоре был задержан подозреваемый, им оказался уроженец Донбасса Александр Пермяков, недавно получивший российское гражданство и переехавший в РФ. СМИ писали, что также был задержан его предполагаемый сообщник, но официально эта информация не подтверждалась.