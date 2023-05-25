RTVI: Пригожин покинул пост главы попечительского совета «Патриота»

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press

Бизнесмен Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», ушел с должности председателя попечительского совета медиагруппы «Патриот», сообщает RTVI. Сейчас этот пост занимает журналист Аббас Джума.

Последний актуальный снимок на сайте интернет-архива Wayback Machine датируется 2 мая, когда Пригожин еще занимал должность председателя наблюдательного совета, отмечает RTVI.

Медиагруппа «Патриот» была создана в октябре 2019 года. Ее основателями были четыре СМИ: Федеральное агентство новостей, информационные агентства «Народные Новости», «Экономика Сегодня» и «Политика Сегодня».

Ранее журналист Константин Долгов сообщил, что его уволили из проекта «Телега Online» за недавнее интервью с Пригожиным. Он пояснил в своем Telegram-канале, что на следующий день после выхода интервью старший продюсер стрим-шоу сообщил ему, что проект больше не нуждается в его услугах. Долгов добавил, что его увольнение последовало после «звонка сверху».

В интервью Пригожин сообщил Долгову, что подразделения ЧВК «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тысяч человек, из них половина — это заключенные. Предприниматель отметил, что со стороны ВСУ погибли 50 тысяч военных, еще 50–70 тысяч получили ранения.