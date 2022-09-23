Пригожин сообщил, что его сын состоит в ЧВК Вагнера

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил в Telegram, что его родной сын состоит в рядах ЧВК Вагнера. Бизнесмен отметил, что сын в 18 лет отправился на срочную службу, затем принимал участие в различных горячих точках, в том числе в Сирии. По слова Пригожина, там сын получил «свой первый Черный крест».

Мой сын в 18 лет пошел в армию и честно отслужил свой срок. Через месяц после армии поехал на войну в Сирию. С тех пор он постоянно находился и находится в горячих точках в составе ЧВК «Вагнер», где и получил свой первый Черный крест, — написал бизнесмен.

↵Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что его сын был мобилизован в армию. По словам Аксенова, сыну позвонили из военкомата и тот отметил, что не может остаться в стороне. Глава Крыма добавил, что юноша уже находится на территории части.

Ранее Аксенов сообщил, что каждый мобилизованный крымчанин получит единоразовую выплату в 200 тысяч рублей. По его словам, это будет дополнительная финансовая помощь для воинов и их семей. Также глава Крыма заверил, что вся актуальная информация будет публиковаться на портале правительства республики, в том числе ответы на вопросы, поступившие от участников СВО, мобилизованных граждан и членов их семей. Аксёнов добавил, что никто не останется без поддержки.