Президент одобрил законопроект об электронных чеках в системе tax free

https://static.news.ru/photo/a2edd822-ca90-11ea-8c09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который позволяет оформлять электронные чеки в системе tax free. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации. Он начнёт действовать с 1 января 2021 года.

Согласно законопроекту, между всеми участниками системы компенсации НДС — физическими лицами и гражданами иностранных государств — будет предусмотрена возможность организации электронного документооборота.

За контролем документооборота будут надзирать Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба России. Участники системы смогут обмениваться электронными чеками и сведениями из них. Согласно Налоговому кодексу России, с 1 января 2018 года иностранные граждане смогут вернуть НДС при вывозе за пределы ЕАЭС товаров, которые были приобретены на территории РФ. Однако это не распространяется на алкоголь, табак и другую подакцизную продукцию.

Как информировал NEWS.ru, закон об электронных чеках в системе tax free был принят Госдумой 9 июля 2020 года.