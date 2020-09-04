Президент Азербайджана наградил Сечина орденом к юбилею

https://static.news.ru/photo/1bad8d56-ef7c-11ea-aee9-fa163e074e61_660.jpg Игорь Сечин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил главного исполнительного директора и председателя правления компании «Роснефть» Игоря Сечина орденом «Достлуг» («Дружба»). Он также поздравил Сечина с 60-летием, пожелав ему долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья и успехов.

"Роснефть" под Вашим руководством достигла больших успехов и стала одним из лидеров мировой нефтегазовой отрасли, — говорится в поздравлении Алиева.

Он также отметил, что сотрудничество «Роснефти» и государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR «является важным компонентом азербайджано-российского энергетического взаимодействия».

Орден «Дружба» вручается за особые заслуги в развитии дружеских, экономических и культурных связей между Азербайджаном и иностранными государствами.

Как писал NEWS.ru, Игорь Сечин вручил президенту России Владимиру Путину бутылку с нефтью, добытой на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения. По словам Сечина, у нефти потрясающие характеристики — содержание серы всего 0,02%. Он назвал её одной из лучших в мире. В ответ на это заявление Путин поинтересовался схожестью нефти с ближневосточной. Глава компании ответил, что она даже лучше.